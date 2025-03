Meteo, emergenza PM10: milioni di italiani a rischio sotto la cappa dell’alta pressione

MeteoWeb

L’inizio della primavera meteorologica, fissato per il 1° marzo, si presenta con un quadro climatico insolito per l’Italia. Un potente anticiclone europeo, con pressione massima di 1035 hPa, si sta consolidando, portando con sé condizioni meteo contrastanti nelle diverse regioni del paese. Nonostante l’arrivo ufficiale della primavera, il primo weekend di marzo offrirà un’atmosfera più autunnale, con cieli coperti su gran parte della penisola. Le regioni settentrionali e centrali saranno interessate da precipitazioni irregolari, in particolare il Piemonte meridionale, l’Emilia-Romagna, la Liguria orientale e marginalmente la Lombardia. Queste zone potrebbero registrare piogge da deboli a moderate, con possibili nevicate a quote di media montagna, intorno ai 1200 metri, sull’Appennino.

Tuttavia, l’inizio della settimana segnerà un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Lunedì, le ultime nubi persisteranno al Sud con deboli piogge locali, mentre al Nord il sole inizierà a farsi strada. L’allungamento delle giornate contribuirà a limitare la formazione di nebbie diffuse, sebbene non si possano escludere banchi nebbiosi notturni.

Con l’avanzare della settimana, il tempo migliorerà progressivamente. Martedì e mercoledì, le schiarite si estenderanno a gran parte del Sud, con le ultime nubi in dissipazione sulla Sicilia. Tuttavia, l’anticiclone porterà con sé anche effetti meno desiderabili, in particolare al Nord, dove si formeranno isotermie e inversioni termiche che causeranno il ristagno degli inquinanti nella pianura padana, compromettendo la qualità dell’aria nelle città.

Il dominio dell’anticiclone nella prima settimana di marzo garantirà condizioni meteorologiche stabili su tutta l’Italia. Mentre le zone montane, sia sulle Alpi che sull’Appennino, godranno di giornate eccellenti con aria limpida e pura, ideali per gli sport invernali e le attività all’aperto, le aree urbane affronteranno sfide significative.

Il rovescio della medaglia di questa stabilità atmosferica sarà un progressivo deterioramento della qualità dell’aria, non solo nelle città e nella pianura del Nord, ma anche nelle aree urbane del Centro e in parte del Sud. Si prevedono picchi di concentrazione di PM10 che potrebbero superare i 100 mg/m³ in alcune zone, creando condizioni di aria insalubre che potrebbero mettere a rischio la salute non solo delle categorie più vulnerabili.

Questo scenario meteorologico evidenzia il contrasto tra le condizioni ideali per le attività all’aperto nelle zone montane e l’accumulo di inquinanti nelle aree urbane e nelle pianure, sottolineando l’importanza di monitorare attentamente la qualità dell’aria e di adottare misure preventive nelle città più colpite durante questo periodo di stabilità atmosferica.

