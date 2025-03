Meteo Portogallo, neve sulle montagne di Madeira: un fenomeno raro ma affascinante

MeteoWeb

La recente nevicata sulle montagne di Madeira ha catturato l’attenzione di residenti e turisti, trasformando per qualche giorno il paesaggio tipicamente verde e rigoglioso dell’isola portoghese in uno scenario inusuale. Situata in pieno Oceano Atlantico, Madeira è conosciuta per il suo clima mite e primaverile che caratterizza le sue coste durante tutto l’anno, con temperature che in inverno si attestano intorno ai 15°C e in estate raggiungono i 25°C. Tuttavia, nonostante il suo clima generalmente temperato, le vette più alte dell’isola possono occasionalmente essere interessate da precipitazioni nevose, un fenomeno raro ma non impossibile.

L’ultima ondata di freddo ha portato la neve ad accumularsi a partire dai 1400-1500 metri di altitudine, con spessori che hanno oscillato tra i 5 e i 20 centimetri. Questo evento ha attirato un gran numero di visitatori, desiderosi di ammirare un panorama insolito per un’isola nota soprattutto per il suo clima subtropicale. La presenza di tanti curiosi, però, ha causato alcune criticità, con numerosi automobilisti che si sono avventurati lungo le strade di montagna senza essere adeguatamente preparati alle condizioni invernali, rimanendo bloccati su tratti ghiacciati e innevati.

Episodi nevosi come questo non sono senza precedenti a Madeira, anche se la loro frequenza è piuttosto bassa e la durata limitata. Le nevicate si verificano quasi esclusivamente nelle zone più elevate, in particolare sulle principali cime dell’isola, come il Pico Ruivo, la vetta più alta, il Pico das Torres e il Pico do Arieiro, che con i suoi 1.818 metri rappresenta una delle aree dove la neve è stata registrata più frequentemente nel corso degli anni. Sebbene la neve possa temporaneamente imbiancare queste cime, essa tende a sciogliersi rapidamente con il ritorno delle temperature miti, un tratto distintivo del clima di Madeira.

Nelle aree costiere e nei centri abitati, il fenomeno della neve è praticamente inesistente, grazie alla vicinanza dell’oceano che contribuisce a mantenere un clima stabile e temperato. Durante la stagione invernale, le temperature diurne si aggirano intorno ai 19-20°C, rendendo estremamente improbabile qualsiasi accumulo nevoso a basse quote. Questo contrasto tra le temperature costiere e quelle delle zone montane crea una situazione meteorologica affascinante, dove, a poca distanza dalle spiagge, si possono osservare le cime innevate, regalando all’isola un aspetto decisamente insolito.

L’episodio recente ha evidenziato ancora una volta la varietà climatica di Madeira, un luogo capace di offrire paesaggi tropicali ma anche, in occasioni eccezionali, scenari invernali che attraggono l’interesse di turisti e appassionati di natura. La bellezza di questo fenomeno, seppur raro, richiama però l’importanza di essere preparati a condizioni meteorologiche avverse, soprattutto per chi decide di avventurarsi sulle strade di montagna durante un evento nevoso. La neve a Madeira può essere un’attrazione unica, ma è essenziale affrontarla con prudenza e rispetto per le insidie che comporta.

