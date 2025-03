Meteo Puglia: alta pressione e clima stabile, con temperature in progressivo aumento

MeteoWeb

L’anticiclone delle Azzorre ha raggiunto la Puglia, garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato per l’intera settimana. Il cielo si manterrà sereno su tutta la regione, accompagnato da venti di grecale e mari generalmente poco mossi. Le temperature resteranno pressoché stazionarie, con una leggera tendenza al rialzo nei valori massimi, che potranno raggiungere i 13-14°C nelle ore centrali della giornata. Tuttavia, il freddo si farà ancora sentire nelle prime ore del mattino, con minime comprese tra i 2 e i 9°C a seconda delle zone. Anche nella giornata di domani la situazione non subirà variazioni: cieli limpidi ovunque, ventilazione debole da maestrale e mari poco mossi, mentre le temperature rimarranno su livelli simili a quelli odierni.

Nei giorni successivi, il trend di stabilità atmosferica proseguirà senza particolari cambiamenti, ma con un graduale aumento delle temperature. Tra giovedì e venerdì, i valori massimi potrebbero salire fino a 16-17°C, regalando alla regione un assaggio di primavera. Un contesto meteorologico ideale per chi ama le giornate soleggiate e miti, con un’atmosfera sempre più lontana dalle rigide temperature invernali.

