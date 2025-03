Meteo Puglia: aria fredda dai Balcani, calo termico e rovesci sparsi

MeteoWeb

La Puglia si appresta a vivere un cambiamento delle condizioni atmosferiche dovuto a un indebolimento parziale dell’alta pressione, che permetterà l’ingresso di correnti più umide e porterà a un progressivo aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e della sera. L’arrivo di masse d’aria fredde dai Balcani determinerà un sensibile calo delle temperature e una breve fase di instabilità, caratterizzata da un’intensificazione dei venti di Grecale e Tramontana.

Nel corso del pomeriggio e della sera di lunedì, fino alle prime ore di martedì 18 marzo, si potranno verificare rovesci intermittenti che interesseranno principalmente la Daunia, il Gargano e le Murge. Questa fase perturbata sarà di breve durata e caratterizzata da fenomeni irregolari e di debole intensità. Tuttavia, l’abbassamento delle temperature consentirà il ritorno della neve sull’Appennino meridionale, con fiocchi che potranno spingersi fino a quote comprese tra 800 e 1.000 metri.

A partire da mercoledì 19 marzo, le condizioni meteorologiche mostreranno un rapido miglioramento grazie allo spostamento della saccatura verso la Grecia e alla contemporanea espansione di un nuovo campo di alta pressione. Questo scenario aprirà la strada a una terza decade di marzo che, secondo le attuali previsioni, potrebbe essere caratterizzata da temperature superiori alla media stagionale, segnando così un ritorno a condizioni più miti e stabili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.