Meteo Puglia: cielo sereno e temperature miti, ma lo Scirocco porta più nubi

MeteoWeb

Una vasta area di alta pressione continua a dominare l’Europa centrale e il Mediterraneo orientale, garantendo condizioni di stabilità atmosferica su gran parte della Puglia. Tuttavia, a ovest, nei pressi della Spagna, un vortice di bassa pressione sta mantenendo un’area di instabilità che nei prossimi giorni tenderà ad avvicinarsi alla regione, determinando un progressivo aumento della nuvolosità. Per il momento, il cielo si mantiene sereno su tutto il territorio, sebbene nelle prime ore del mattino si formino banchi di nebbia densi, in particolare sulla Valle d’Itria, sul sud-est barese e sul Salento. La ventilazione è moderata dai quadranti nord-occidentali, con il Maestrale che soffia senza particolare intensità e i mari che risultano poco mossi o localmente mossi lungo la costa adriatica.

Le temperature stanno registrando un lieve aumento, in modo più evidente nei valori massimi, con punte che raggiungono i 16-17 gradi nel Foggiano e nel Salento. Le prime ore del giorno continuano invece a mantenere un’impronta più fredda, con minime comprese tra 1 e 9 gradi a seconda delle zone. Nella giornata di domani non si prevedono cambiamenti significativi: il tempo resterà stabile, ma si osserverà una rotazione dei venti dai quadranti meridionali, con lo Scirocco che favorirà un graduale incremento della copertura nuvolosa a partire dalla tarda mattinata. Le temperature rimarranno invariate, con valori massimi che potranno ancora raggiungere i 17 gradi, mentre i mari continueranno a presentarsi poco mossi.

Durante il fine settimana, l’influenza del vortice in avvicinamento porterà una maggiore variabilità atmosferica. Tra sabato e domenica il cielo sarà caratterizzato da alternanza di schiarite e annuvolamenti, senza fenomeni di rilievo. La ventilazione si manterrà dai quadranti meridionali, contribuendo a mantenere le temperature su valori miti per il periodo, con massime che potranno spingersi fino a 17-18 gradi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.