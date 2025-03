Meteo Puglia: dal freddo pungente al primo tepore primaverile

MeteoWeb

La Puglia si prepara a vivere una settimana dominata dal bel tempo, con condizioni meteorologiche in graduale miglioramento dopo il passaggio della perturbazione che ha portato nubi e piovaschi nei giorni precedenti. L’instabilità residua si sta rapidamente allontanando verso la Grecia, lasciando spazio a un cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con qualche isolato fenomeno ancora possibile in Salento. La ventilazione sarà moderata dai quadranti settentrionali, con il maestrale che manterrà i mari mossi e contribuirà a un lieve calo delle temperature.

Le minime si attesteranno tra 1 e 10 gradi, mentre le massime non supereranno i 12-13 gradi, mantenendo un contesto termico ancora piuttosto fresco per il periodo. Tuttavia, già dalla giornata di domani, la situazione continuerà a migliorare con cieli sereni su tutta la regione e un cambiamento della ventilazione, che ruoterà a grecale. Questo nuovo assetto favorirà un rialzo termico, specialmente nei valori diurni, con punte di 13-14 gradi, sebbene il freddo notturno rimarrà ancora ben presente nelle prime ore del mattino.

Le temperature si manterranno al di sotto della media stagionale almeno fino a mercoledì, con un contesto climatico tipicamente invernale, ma da giovedì l’Anticiclone delle Azzorre inizierà a guadagnare terreno, portando un generale aumento termico e regalando un primo assaggio di primavera. Con il rinforzo della stabilità atmosferica, le massime potranno raggiungere i 16-17 gradi, garantendo giornate più miti e gradevoli. Nonostante questa fase più dolce e stabile, l’inverno non si può ancora considerare concluso, lasciando aperta la possibilità di nuovi cambiamenti nelle settimane successive.

