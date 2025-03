Meteo Puglia: aumento della nuvolosità con deboli piogge, clima ancora mite

MeteoWeb

Un progressivo calo della pressione atmosferica sta favorendo l’ingresso di aria più umida sulla Puglia, determinando un rapido incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Questo cambiamento porterà a un aumento dell’instabilità, con la possibilità di deboli piogge a partire dalla serata, sebbene i fenomeni non siano previsti di particolare intensità. Nei giorni successivi, il quadro meteorologico si manterrà all’insegna della variabilità, con alternanza di schiarite e annuvolamenti ma senza precipitazioni rilevanti. L’elemento più significativo sarà l’intensificazione delle correnti sud-occidentali, che contribuiranno a mantenere temperature miti su gran parte del territorio.

I valori termici si attesteranno su livelli superiori alla media stagionale, con punte che potranno raggiungere o localmente superare i 20°C, confermando un contesto climatico piuttosto temperato nonostante l’instabilità atmosferica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

