Meteo Puglia: in arrivo una lunga fase instabile e fresca

Sulla Puglia si apre una fase meteorologica caratterizzata da marcata instabilità, destinata a protrarsi per diversi giorni senza significative pause durature. Le condizioni atmosferiche saranno infatti influenzate dalla formazione e successiva persistenza di una “goccia fredda” in quota, ossia un nucleo di aria più fredda e instabile che tenderà a isolarsi sul bacino del Mediterraneo meridionale, agendo come motore principale del peggioramento atteso sulle regioni del Sud Italia.

Tale configurazione barica, tipica delle fasi primaverili più dinamiche, favorirà la discesa di correnti più fresche rispetto agli ultimi giorni, innescando un contesto meteorologico fortemente variabile e a tratti perturbato. Le giornate saranno contraddistinte da un’elevata frequenza di nubi, spesso compatte e diffuse, che porteranno precipitazioni intermittenti. Queste si presenteranno in forma di rovesci sparsi, a volte temporaleschi, e non si esclude la possibilità di fenomeni localmente intensi accompagnati da grandinate, specialmente nelle ore centrali e pomeridiane.

Il regime dei venti rimarrà prevalentemente meridionale nelle fasi iniziali, con intensità generalmente debole o moderata. Tuttavia, con l’evoluzione della struttura ciclonica, è previsto un graduale cambiamento nella circolazione, con i venti che tenderanno a disporsi da ovest e successivamente anche da nord, contribuendo a un’ulteriore variazione delle condizioni termiche.

Le temperature, infatti, sono attese in diminuzione a partire da mercoledì e più sensibilmente da giovedì, in risposta all’arrivo dell’aria più fresca in quota e alla persistente copertura nuvolosa. Questo calo termico si rifletterà soprattutto nei valori massimi diurni, mentre le minime tenderanno a mantenersi più stabili grazie alla protezione offerta dalla nuvolosità notturna.

