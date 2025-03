Meteo Puglia: giornate miti e variabili, atteso un calo termico da domenica

MeteoWeb

L’alta pressione continua a rafforzarsi sulla Puglia, favorendo condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato, con la possibilità di qualche isolato annuvolamento. Tuttavia, la regione rimane esposta a intense correnti sud-occidentali, alimentate da un’ampia e persistente circolazione ciclonica attiva sul Mediterraneo occidentale. Questo scenario determina una spiccata variabilità che caratterizzerà il meteo fino al fine settimana, alternando ampie schiarite a passaggi nuvolosi associati a precipitazioni, più probabili nelle aree del Gargano.

Nonostante la dinamicità atmosferica, il quadro termico si manterrà decisamente mite, con temperature superiori alle medie stagionali. In alcune località si potranno registrare valori massimi oltre i 23-24°C, creando un contesto climatico a tratti caldo per il periodo. I venti, prevalentemente dai quadranti sud-occidentali, soffieranno con intensità sostenuta, risultando localmente forti.

A partire da domenica, si prevede una graduale attenuazione del vento e un lieve calo delle temperature, segnando una fase di maggiore stabilità atmosferica. Resta da valutare l’evoluzione successiva, ma il periodo di relativa mitezza e variabilità potrebbe lasciare spazio a condizioni meteorologiche più fresche nei giorni successivi.

