Meteo Puglia: instabilità temporanea ma presto torna il bel tempo

Un rapido cedimento della pressione atmosferica ha determinato un cambiamento delle condizioni meteorologiche sulla Puglia, favorendo l’ingresso di correnti più umide che hanno portato un aumento della nuvolosità e la comparsa di deboli piogge sparse. Questo scenario instabile si protrarrà ancora per qualche giorno, con precipitazioni più diffuse e rovesci intermittenti previsti soprattutto nella giornata di domenica. L’inizio della nuova settimana vedrà ancora qualche fenomeno residuo, con possibili piogge sparse nella giornata di lunedì, seppur in graduale attenuazione. Il miglioramento sarà più evidente a partire da martedì, quando l’alta pressione tornerà a espandersi sulla regione, favorendo schiarite sempre più ampie e un progressivo rialzo delle temperature.

Le condizioni atmosferiche si avvieranno così verso un ritorno alla stabilità, con giornate sempre più soleggiate e un clima in graduale riscaldamento, segnando il passaggio verso una fase più mite e tipicamente primaverile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

