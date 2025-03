Meteo Puglia: miglioramento in arrivo, ma con residua variabilità

MeteoWeb

Dopo una mattinata caratterizzata da instabilità residua, la Puglia si avvia verso un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche. La circolazione depressionaria che ha influenzato il tempo nei giorni precedenti si sta progressivamente allontanando, consentendo un generale ritorno alla stabilità, anche se permarranno ancora alcune nubi sparse. A partire da martedì, l’espansione dell’anticiclone favorirà condizioni più asciutte e prevalentemente soleggiate su gran parte del territorio. Il tempo si manterrà stabile tra martedì e mercoledì, accompagnato da un rialzo delle temperature e da un’attenuazione dei venti, contribuendo a un clima più mite e gradevole.

L’alta pressione continuerà a dominare anche nei giorni successivi, garantendo un periodo più stabile e asciutto per la regione. Nonostante la lieve variabilità, lo scenario meteorologico sarà caratterizzato da un miglioramento generale, con giornate prevalentemente serene e temperature in progressivo aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

