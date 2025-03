Meteo Puglia: migliora, ma con nubi e deboli piogge in arrivo

MeteoWeb

La situazione meteorologica sulla Puglia è in fase di evoluzione, con un graduale miglioramento dopo la residua instabilità che ha caratterizzato la mattinata. La circolazione depressionaria, che ha influenzato le condizioni atmosferiche nelle ultime ore, si sta progressivamente allontanando, favorendo un generale ristabilirsi del tempo, seppur con la presenza di estesi annuvolamenti che limiteranno le schiarite. Tuttavia, la tregua sarà solo parziale, poiché una nuova perturbazione di debole intensità è attesa in transito sul Mediterraneo centrale, interessando a tratti anche la Puglia.

Questo passaggio sarà responsabile di un temporaneo aumento della copertura nuvolosa e di locali precipitazioni, che si presenteranno in forma debole e intermittente. L’instabilità, seppur limitata, contribuirà a mantenere un quadro meteorologico variabile, con alternanza tra annuvolamenti e brevi momenti più asciutti, senza fenomeni di particolare rilievo.

Un elemento di maggiore impatto sarà rappresentato dall’intensificazione delle correnti sud-occidentali, che porteranno un ulteriore rialzo delle temperature. I valori termici si manterranno al di sopra della media stagionale, con punte che potranno raggiungere e in alcuni casi superare i 20°C, creando un contesto climatico più mite del consueto per il periodo.

Nel complesso, la settimana sarà caratterizzata da condizioni atmosferiche dinamiche, ma senza episodi di maltempo significativo. Il transito delle perturbazioni risulterà moderato, con prevalenza di cieli nuvolosi alternati a momenti di stabilità. Il clima si manterrà gradevole grazie alle temperature miti, mentre il vento in rinforzo potrà rendere la percezione termica leggermente variabile.

