Meteo Puglia: brusco ritorno all’inverno, ma il caldo è dietro l’angolo

Un’improvvisa irruzione di aria fredda proveniente dai Balcani sta investendo la Puglia, portando un deciso calo delle temperature e un clima tipicamente invernale. L’afflusso di correnti settentrionali sta facendo scendere la colonnina di mercurio fino a valori considerevolmente bassi per la stagione, con temperature che, alla quota di circa 1500 metri (850 hPa), toccheranno i -6°C nelle aree settentrionali della regione entro il pomeriggio-sera.

Questo afflusso freddo sarà accompagnato da venti in rinforzo dai quadranti settentrionali, con raffiche che accentueranno ulteriormente la sensazione di freddo. Inoltre, saranno possibili rovesci intermittenti, talvolta accompagnati da gragnola, fenomeno tipico delle irruzioni fredde invernali.

Nonostante questo scenario che sembra riportare indietro la stagione, il freddo avrà vita breve. L’aria artica, infatti, sarà solo una parentesi di un paio di giorni. Già dalla metà della settimana, il quadro meteorologico subirà un rapido cambiamento, con un aumento delle temperature particolarmente marcato. Alla stessa quota di riferimento di 1500 metri, i valori saliranno sensibilmente, con variazioni che potranno oscillare tra +16°C e +22°C rispetto ai livelli attuali.

Il ritorno a condizioni decisamente più miti sarà accompagnato dal rinforzo dei venti di Scirocco, che porteranno aria umida e un clima più temperato su tutta la regione. Questo cambiamento potrà favorire qualche episodio di instabilità, con possibili piovaschi a partire dal 23 del mese.

Dunque, dopo un repentino ritorno dell’inverno, la Puglia si prepara a una nuova svolta meteorologica: un autentico ribaltone che traghetterà la regione verso temperature primaverili, restituendo la sensazione che la stagione calda sia ormai prossima.

