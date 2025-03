Meteo Puglia, ritorno al caos: sabbia dal deserto e raffiche tempestose

MeteoWeb

La Puglia si prepara a un nuovo cambiamento delle condizioni atmosferiche, con un ritorno a uno scenario ormai familiare per la regione: venti di Scirocco in forte intensificazione, umidità elevata, cieli offuscati e il carico di sabbia sahariana trasportata dall’aria in arrivo dal Nord Africa. L’irruzione artica dei giorni scorsi è già alle spalle, sostituita da un deciso richiamo di correnti meridionali che, a partire da domani, inizieranno a farsi sentire in modo sempre più marcato.

Con il progressivo rafforzamento dei venti di origine subtropicale, le temperature torneranno a salire, portandosi su valori più miti e in linea con quelli tipici della primavera inoltrata. Tuttavia, l’elemento più rilevante sarà senza dubbio l’intensificazione dello Scirocco, attesa tra il fine settimana e i primi giorni della prossima settimana. Le raffiche potranno raggiungere picchi di 90-100 km/h, soprattutto lungo le zone costiere e nelle aree interne maggiormente esposte, con possibili disagi alla circolazione, alla navigazione e a tutte le attività all’aperto.

All’intensità del vento si aggiungerà un altro fenomeno ormai ben conosciuto dai cittadini pugliesi: il trasporto di polveri sahariane in sospensione. L’aria carica di umidità e sabbia contribuirà a rendere i cieli lattiginosi, con tonalità giallastre o arancioni e una visibilità ridotta, specie nelle ore centrali della giornata. Il deposito al suolo di questo pulviscolo sarà visibile già dopo i primi rovesci isolati o semplicemente al passaggio delle raffiche più intense, lasciando tracce evidenti su veicoli, superfici esterne e strade.

Il contesto che andrà delineandosi sarà dunque tipicamente pre-estivo per la regione: caldo umido, vento teso, sabbia nell’aria e una generale sensazione di instabilità atmosferica, pur senza fenomeni precipitativi significativi. Questo tipo di configurazione, sempre più frequente nel Sud Italia, rappresenta uno dei segnali più evidenti del collegamento diretto tra il Mediterraneo e le dinamiche atmosferiche sahariane, con implicazioni che vanno oltre l’aspetto meteorologico, toccando anche la qualità dell’aria e il comfort climatico quotidiano.

