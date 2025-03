Meteo Puglia: schiarite temporanee e un nuovo peggioramento da mercoledì

MeteoWeb

Dopo un fine settimana dominato da cieli grigi e da una persistente instabilità atmosferica, alimentata da miti correnti nord-africane cariche di polveri sahariane e nuvolosità medio-alta, la Puglia si prepara ad affrontare un’ultima settimana di marzo ancora all’insegna della variabilità. La circolazione depressionaria che ha interessato la regione, causando residua instabilità soprattutto nelle ore mattutine, si sta progressivamente allontanando, lasciando spazio a un graduale ingresso di masse d’aria più secche. Questo favorirà un temporaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche, con schiarite più ampie previste nel corso della serata.

Tuttavia, la tregua sarà di breve durata. Lunedì e martedì si presenteranno ancora con cieli irregolarmente nuvolosi e precipitazioni a carattere intermittente, più probabili sulle Murge e sul Salento, dove non si escludono piovaschi sparsi. Ma sarà tra mercoledì 26 e giovedì 27 marzo che si assisterà a un netto peggioramento del tempo. Un nuovo vortice depressionario, in discesa dal Mar di Corsica verso il basso Tirreno e successivamente diretto verso lo Ionio, darà origine a una fase perturbata più marcata sulla regione.

Il peggioramento sarà caratterizzato da piogge diffuse e localmente abbondanti, con la possibilità di rovesci temporaleschi che potrebbero interessare soprattutto le aree interne e costiere. Al contempo, si assisterà a un sensibile calo delle temperature, accompagnato da un nuovo rinforzo dei venti, a conferma di una dinamica atmosferica ancora piuttosto attiva e tipica del periodo primaverile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.