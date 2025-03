Meteo Puglia: scirocco protagonista, attese raffiche intense, nubi e piovaschi

MeteoWeb

Una nuova fase di sciroccata è alle porte in Puglia, con venti di provenienza sud-orientale in progressivo rinforzo a partire dalle prossime ore. Le raffiche si faranno particolarmente intense tra la serata e la notte, determinando un generale aumento della nuvolosità e un clima insolitamente mite per il periodo. Le condizioni meteorologiche, già instabili, potranno favorire la comparsa di locali piovaschi, inizialmente concentrati sul Tarantino ma in estensione notturna anche ad altri settori della regione, in particolare lungo le aree esposte al Mar Ionio. I bacini meridionali risulteranno agitati, con moto ondoso in ulteriore aumento.

Questa avvezione calda proseguirà anche nei giorni successivi, fino a martedì 26 marzo, contribuendo a mantenere un quadro meteorologico irregolare e dinamico. Il cielo sarà spesso coperto o parzialmente nuvoloso, con brevi schiarite alternate a fasi di maggiore copertura. Non si escludono brevi episodi di precipitazione, distribuiti in modo sparso e intermittente. Sul fronte termico, le temperature si manterranno su valori superiori alla media stagionale almeno fino a martedì, mentre un primo calo è atteso nella seconda parte della settimana.

Il vento da sud-est, protagonista di questa fase meteo, continuerà a soffiare con forza anche tra lunedì e martedì, prima di una graduale attenuazione prevista per mercoledì. Tuttavia, proprio nella giornata di metà settimana, si intravede un possibile nuovo incremento dell’instabilità, che potrebbe riportare condizioni più perturbate su parte del territorio pugliese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.