Meteo Puglia: settimana tra scirocco, piogge, temporali e venti intensi

La primavera mostra il suo volto più capriccioso in Puglia, dove la settimana in corso sarà segnata da un’alternanza tra fasi instabili e brevi momenti di tregua. Una circolazione depressionaria, in progressivo approfondimento sulla regione, porterà infatti condizioni meteorologiche perturbate, con cieli spesso coperti e frequenti episodi di instabilità, soprattutto durante le ore diurne. Già nei primi giorni della settimana, il tempo risulterà piuttosto grigio, con nubi diffuse e piogge sparse.

Il vento di Scirocco continuerà a soffiare con una certa intensità, in particolare sul Salento, dove non si escludono mareggiate lungo le coste esposte. L’atmosfera resterà dinamica, con passaggi perturbati in grado di generare acquazzoni e temporali, sebbene alternati a brevi pause più asciutte.

La fase più critica è attesa tra mercoledì 26 e giovedì 27 marzo, quando un vortice depressionario attivo sul Mar di Corsica si sposterà rapidamente verso sud-est, interessando dapprima il basso Tirreno e successivamente lo Ionio. Questo movimento darà origine a un marcato peggioramento su gran parte del territorio pugliese: attese piogge diffuse, rovesci localmente intensi e un calo deciso delle temperature. Contestualmente, si assisterà a un nuovo rinforzo dei venti, che contribuiranno ad accentuare la sensazione di freddo e a rendere più mosso il quadro meteorologico complessivo.

