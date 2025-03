Meteo Puglia: settimana variabile con nubi e locali piogge, temperature ancora miti

MeteoWeb

L’inizio della settimana in Puglia sarà caratterizzato da condizioni atmosferiche stabili, seppur con cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi a causa dell’afflusso di infiltrazioni umide. Tuttavia, non sono previsti fenomeni significativi, e il tempo si manterrà asciutto. Tra martedì e mercoledì, una perturbazione in transito sul Centro-Nord potrebbe estendersi marginalmente anche alle regioni del basso versante adriatico, determinando un incremento della copertura nuvolosa e la possibilità di deboli precipitazioni sparse. Questo passaggio perturbato, pur attenuato, non porterà condizioni di maltempo rilevante, lasciando spazio a un’evoluzione meteorologica improntata alla variabilità.

Nei giorni successivi, il tempo continuerà a oscillare tra schiarite e annuvolamenti, ma senza fenomeni degni di nota. Le correnti sud-occidentali in intensificazione contribuiranno a mantenere le temperature su valori superiori alle medie stagionali, con massime che potranno raggiungere o localmente superare i 20°C, confermando un clima mite per il periodo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

