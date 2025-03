Meteo Puglia: sole e caldo per ora, ma il weekend porterà più nubi

MeteoWeb

Un vasto campo di alta pressione sta interessando la Puglia, assicurando condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. L’atmosfera risulta particolarmente tranquilla, con cieli sereni e assenza di fenomeni significativi, favorendo un progressivo aumento delle temperature. Con il passare dei giorni, i valori termici continueranno a salire, portandosi oltre le medie stagionali verso la fine della settimana. L’influenza dell’anticiclone determinerà un clima più mite e gradevole, con escursioni termiche meno marcate tra il giorno e la notte.

Tuttavia, questo periodo di stabilità non sarà destinato a durare a lungo. A partire dalla giornata di domenica, si inizieranno a osservare i primi segnali di un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. L’avanzata di masse d’aria più umida determinerà un graduale aumento della nuvolosità, segnando l’inizio di una fase meteorologica più dinamica. Le prime velature lasceranno spazio a coperture più compatte, preparando il terreno a un possibile peggioramento nei giorni successivi.

La tendenza indica che la Puglia potrebbe dover affrontare una fase più variabile, con un aumento della copertura nuvolosa e possibili fenomeni di instabilità sparsa.

