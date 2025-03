Meteo Puglia: sole e stabilità nei prossimi giorni, ma con vento e freddo iniziali

MeteoWeb

L’alta pressione torna a dominare la scena meteorologica sulla Puglia, garantendo giornate stabili e prevalentemente soleggiate su tutto il territorio. Dopo la fase instabile che ha caratterizzato il tempo nei giorni scorsi, il sole sarà nuovamente protagonista, ma in un contesto inizialmente ancora freddo e ventoso. Nonostante il cielo sereno, il clima risentirà degli effetti dell’afflusso di aria più fredda, con temperature inferiori alle medie del periodo e venti sostenuti che acuiranno la sensazione di freddo. Tuttavia, a partire da giovedì, i valori termici subiranno un graduale rialzo, riportandosi progressivamente su livelli più consoni alla stagione primaverile.

Le condizioni di bel tempo si manterranno almeno fino a sabato, favorendo un miglioramento anche dal punto di vista termico. Tuttavia, da domenica è atteso un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa che potrebbe preludere a una nuova fase di instabilità nei giorni successivi.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

