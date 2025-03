Meteo Puglia: sole e stabilità, ma in settimana arrivano più nubi

MeteoWeb

L’anticiclone continua a proteggere la Puglia, mantenendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutto il territorio. L’inizio della settimana vedrà ancora cieli sereni o poco nuvolosi sulle regioni del basso versante adriatico, che rimarranno ai margini della perturbazione in transito sul Centro-Nord. Questa configurazione garantirà ancora giornate gradevoli, con temperature miti e senza particolari variazioni atmosferiche.

Tra martedì e mercoledì, tuttavia, l’azione della perturbazione tenderà a estendersi più a sud, seppur in forma attenuata. Questo potrebbe determinare un aumento della copertura nuvolosa sulla Puglia, accompagnato da deboli precipitazioni a carattere locale. Non si prevedono fenomeni di rilievo, ma l’atmosfera diventerà più variabile rispetto alla stabilità dominante nei giorni precedenti.

Successivamente, il tempo continuerà a presentarsi incerto, alternando momenti di sole a passaggi nuvolosi, senza tuttavia particolari episodi di maltempo. Nel frattempo, l’intensificazione delle correnti sud-occidentali favorirà un contesto termico ancora decisamente mite, con valori che potranno raggiungere e localmente superare i 20°C. Questa situazione manterrà un clima primaverile sulla regione, in attesa di eventuali nuove evoluzioni nei giorni successivi.

