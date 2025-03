Meteo Puglia: torna l’alta pressione, sole e temperature miti in arrivo

MeteoWeb

La pressione atmosferica torna ad aumentare sulla Puglia, favorendo un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche. Già dal pomeriggio-sera, la nuvolosità si diraderà rapidamente, lasciando spazio a cieli sereni o al più poco nuvolosi su gran parte della regione. Il contesto climatico rimarrà mite, con temperature che continueranno a mantenersi su valori piacevoli, sebbene una nuova fase di variabilità sia attesa nei giorni successivi.

L’inizio della settimana vedrà ancora condizioni generalmente stabili sul basso versante adriatico, con la Puglia che resterà ai margini della perturbazione in transito sul Centro-Nord. Tuttavia, tra martedì e mercoledì, l’influenza di questo sistema perturbato, sebbene in forma attenuata, potrebbe estendersi anche alla regione, determinando un aumento della copertura nuvolosa e la possibilità di deboli precipitazioni locali. Si tratterà comunque di fenomeni isolati e di breve durata, destinati a lasciare spazio a un nuovo miglioramento.

Nella seconda parte della settimana, il tempo si manterrà variabile, con alternanza tra schiarite e annuvolamenti, ma senza fenomeni di rilievo. Le correnti sud-occidentali in progressiva intensificazione contribuiranno a mantenere temperature miti, con valori massimi che potranno avvicinarsi o superare localmente la soglia dei 20°C. Il quadro meteorologico resterà dunque complessivamente favorevole, con un clima gradevole che accompagnerà la regione nei prossimi giorni.

