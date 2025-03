Meteo Puglia: tra sole e temperature in rialzo fino a venerdì

MeteoWeb

La Puglia si trova sotto l’influenza di un robusto campo di alta pressione, che sta garantendo condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la regione. Questo scenario rappresenta un vero e proprio anticipo di primavera, con cieli sereni e un clima complessivamente gradevole. I venti, moderati da maestrale, mantengono i mari tra poco mossi e localmente mossi lungo la costa adriatica, contribuendo a una situazione meteorologica ideale per la stagione.

Le temperature hanno registrato un lieve aumento, in particolare nei valori massimi, che hanno raggiunto punte di 14-15 gradi. Tuttavia, il freddo si fa ancora sentire nelle prime ore del mattino, con minime che oscillano tra -1 e 9 gradi, specie nelle zone interne e nei fondovalle più riparati. Per la giornata di domani, il quadro meteorologico rimarrà invariato, con cielo sereno su tutta la regione, venti deboli da est-sudest e mari poco mossi. Anche le temperature non subiranno variazioni significative, con massime che potrebbero toccare i 17 gradi nelle ore più calde della giornata.

Questa fase di assoluta stabilità proseguirà almeno fino a venerdì, offrendo condizioni ideali per chi desidera godersi il bel tempo. Tuttavia, a partire da sabato, si prevede un graduale cambiamento con l’avvicinarsi di una perturbazione dal Tirreno. Questo porterà un aumento della nuvolosità e qualche debole piovasco, sebbene il contesto climatico resterà complessivamente mite. Il passaggio perturbato potrebbe rappresentare una breve parentesi di variabilità, prima di un eventuale ritorno a condizioni più stabili.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

