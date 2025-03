Meteo Puglia: sole e variabilità, peggioramento atteso la prossima settimana

MeteoWeb

L’alta pressione continua a garantire condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato sulla Puglia, con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Tuttavia, nel corso del pomeriggio e della serata, non si esclude la comparsa di qualche addensamento nuvoloso, in particolare nelle zone interne e lungo i settori costieri. Nei prossimi giorni, la situazione meteorologica subirà una graduale evoluzione verso una maggiore variabilità. Durante il fine settimana, l’influenza marginale di una depressione afro-mediterranea, attiva tra la Sardegna e la Sicilia, determinerà un’alternanza tra schiarite e passaggi nuvolosi sulla regione, senza fenomeni di rilievo.

Questo scenario rappresenterà solo un preludio a un peggioramento più incisivo atteso tra il 10 e il 12 marzo, quando il transito di una perturbazione atlantica porterà un cambiamento più marcato, con un aumento delle nubi e il possibile arrivo di precipitazioni.

L’evoluzione atmosferica dei prossimi giorni conferma quindi una transizione graduale da un contesto stabile e asciutto a condizioni meteorologiche più dinamiche, con effetti più evidenti all’inizio della prossima settimana. Sarà fondamentale seguire gli aggiornamenti per valutare con maggiore precisione l’impatto della perturbazione attesa sulla regione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.