Meteo Puglia: variabile fino a domenica, brusco calo termico da lunedì

Un campo di alta pressione sta attualmente garantendo condizioni di stabilità atmosferica sulla Puglia, con prevalenza di cielo sereno e temperature gradevoli. Tuttavia, nel corso del pomeriggio e della serata, non si esclude il transito di qualche locale annuvolamento, seppur senza particolari conseguenze. Nonostante la temporanea stabilità, la regione continua a essere influenzata da un flusso di correnti sud-occidentali piuttosto sostenute, associate a una vasta circolazione ciclonica attiva sul Mediterraneo occidentale. Questa configurazione manterrà il tempo improntato a una certa variabilità almeno fino a domenica, con alternanza tra momenti soleggiati e rapidi passaggi nuvolosi, talvolta accompagnati da precipitazioni. I fenomeni saranno più probabili sulla Puglia settentrionale, in particolare nell’area garganica.

A partire da lunedì, invece, la situazione subirà un deciso cambiamento. Un’irruzione di aria fredda, destinata principalmente all’Europa orientale e al Mar Nero, riuscirà a estendersi anche sulla nostra regione, determinando un brusco calo delle temperature. In quota, attorno ai 1500 metri, si prevede un abbassamento termico anche di 15°C, con ripercussioni significative anche nei bassi strati. L’ingresso dell’aria fredda sarà accompagnato da un’intensificazione dei venti settentrionali, che contribuiranno ad accentuare ulteriormente la sensazione di freddo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

