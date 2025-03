Meteo Puglia: tra sprazzi di primavera, vento teso e improvvisi acquazzoni

MeteoWeb

L’alta pressione continua a rafforzarsi sulla Puglia, favorendo ampie schiarite e garantendo un tempo in prevalenza stabile. Tuttavia, la presenza di una vasta circolazione ciclonica attiva sul Mediterraneo occidentale mantiene un flusso di correnti sud-occidentali tese, che influenzano ancora le condizioni atmosferiche sulla regione. Questa configurazione determina un andamento meteorologico caratterizzato da una marcata variabilità, con alternanza tra momenti soleggiati e improvvisi passaggi nuvolosi accompagnati da piogge sparse. Le precipitazioni risulteranno più frequenti sulla Puglia garganica, dove i fenomeni potrebbero manifestarsi con maggiore insistenza rispetto al resto del territorio.

Dal punto di vista termico, il clima si manterrà particolarmente mite, con temperature che in alcune località potranno raggiungere o superare i 23-24°C, regalando sensazioni quasi primaverili. Il vento, prevalentemente dai quadranti sud-occidentali, soffierà spesso con intensità sostenuta, con raffiche localmente forti che potranno accentuare la percezione di instabilità atmosferica.

Questa fase di tempo dinamico proseguirà fino al weekend, quando le condizioni meteorologiche subiranno una graduale evoluzione. A partire da domenica, si prevede una diminuzione delle temperature e un’attenuazione della ventilazione, segnando un cambiamento rispetto ai giorni precedenti e riportando il quadro climatico su valori più vicini alla norma stagionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.