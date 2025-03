Meteo Sicilia: alta pressione in indebolimento e peggioramento del tempo nei prossimi giorni

MeteoWeb

L’anticiclone che ha garantito condizioni di stabilità sulla Sicilia inizia a cedere parzialmente, permettendo l’ingresso di correnti più umide che favoriranno un rapido aumento della nuvolosità a partire dal pomeriggio-sera. Questo cambiamento segnerà l’avvio di una fase meteorologica più instabile, destinata a intensificarsi nei giorni successivi. A partire dal 7 marzo, la regione sarà interessata da un peggioramento più marcato, con il ritorno di rovesci localmente intensi, in particolare lungo i settori ionici, dove le precipitazioni potranno risultare abbondanti. L’evoluzione del quadro meteorologico lascia presagire un ulteriore deterioramento delle condizioni atmosferiche anche nel medio-lungo termine, con la possibilità di fenomeni più diffusi e persistenti.

Nei prossimi giorni, sarà fondamentale monitorare gli aggiornamenti per valutare con maggiore precisione l’intensità e la distribuzione delle precipitazioni attese, soprattutto nelle aree più esposte alle correnti umide in arrivo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

