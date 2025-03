Meteo Sicilia: tregua effimera, in arrivo piogge abbondanti e temporali

MeteoWeb

Sulla Sicilia si va attenuando la fase di residua instabilità che ha interessato la regione nelle prime ore della giornata. La circolazione depressionaria responsabile delle precipitazioni mattutine si sta progressivamente allontanando, favorendo l’ingresso di correnti più secche che contribuiranno a un graduale miglioramento del tempo e a schiarite via via più ampie, soprattutto nelle ore pomeridiane e serali. Questo temporaneo rasserenamento arriva dopo un inizio di settimana segnato dall’afflusso di masse d’aria provenienti dal Nord Africa, accompagnate da nuvolosità medio-alta, concentrazioni significative di polveri sahariane in sospensione e qualche piovasco sporadico. Un contesto atmosferico instabile e poco salubre, tipico delle intrusioni subtropicali in ambito mediterraneo.

Tuttavia, la tregua sarà breve. Tra mercoledì 26 e giovedì 27 marzo è atteso un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche, determinato dalla discesa di un vortice depressionario in formazione sulla Corsica. Questo nucleo instabile si muoverà rapidamente verso sud-est, raggiungendo prima il basso Tirreno e successivamente lo Ionio. La Sicilia, specie nei suoi settori occidentali e tirrenici, sarà esposta a questo nuovo impulso perturbato, con un aumento delle nubi, piogge diffuse e possibili temporali.

