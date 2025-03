Meteo Sicilia, tempo stabile ma in arrivo un lieve peggioramento sui settori settentrionali

MeteoWeb

L’alta pressione continua a influenzare le condizioni meteorologiche sulla Sicilia, garantendo un clima stabile e prevalentemente soleggiato. Tuttavia, nel corso del pomeriggio e della serata, non si escludono locali annuvolamenti, seppur senza fenomeni di rilievo. Le temperature rimarranno miti, con valori massimi che in alcune località potranno ancora attestarsi attorno o al di sopra dei 20°C, confermando un contesto climatico gradevole per il periodo. Nei prossimi giorni, però, si profila un graduale peggioramento, con l’arrivo di rovesci che, seppur in maniera marginale, interesseranno la parte settentrionale dell’isola. Restano invece escluse da questa fase instabile la Sicilia centro-meridionale e le aree ioniche, dove il tempo si manterrà asciutto e con maggiori spazi di sereno.

Nonostante l’arrivo di qualche fenomeno, il quadro termico non subirà variazioni significative, mantenendosi su valori superiori alla media stagionale.

