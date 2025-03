Meteo Sicilia, la “Lupa di Mare” avvolge Siracusa: la città immersa nella nebbia | FOTO

MeteoWeb

Oggi, Siracusa ha assistito al fenomeno della “Lupa di Mare”. Una fitta nebbia ha avvolto gran parte della città, in modo particolare la zona costiera. La fase più intensa del fenomeno si è avuta intorno alle 17, quando la città era avvolta in un mare di nebbia. La nebbia ha dato un aspetto insolito a zone della città come il porto e il lungomare. La visibilità è stata notevolmente ridotta. Si tratta di una situazione particolarmente rara ed anomala, che tuttavia si può verificare in primavera quando le prime ondate di caldo arrivano dal Nord Africa e, scorrendo sulla superficie marina fredda dopo il lungo inverno, formano la nebbia di mare per il fenomeno dell’avvezione.

