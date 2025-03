Meteo Sicilia: nuvolosità diffusa ma in graduale miglioramento

MeteoWeb

L’arrivo di infiltrazioni umide sta favorendo un incremento della copertura nuvolosa sulla Sicilia, con cieli prevalentemente nuvolosi o molto nuvolosi. Nonostante ciò, non si segnalano fenomeni rilevanti, con condizioni meteorologiche generalmente asciutte. Con l’inizio della nuova settimana, il tempo sarà in progressivo miglioramento. Lunedì potrebbero verificarsi residue precipitazioni, in particolare lungo il settore ionico, mentre nelle altre zone si assisterà a un primo diradamento delle nubi. Martedì le schiarite diventeranno più ampie e raggiungeranno anche le aree meridionali dell’isola, accompagnate da un graduale rialzo delle temperature.

Questo cambiamento segnerà l’avvio di una fase più stabile, con giornate caratterizzate da maggiore soleggiamento e un clima progressivamente più mite.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

