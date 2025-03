Meteo Sicilia: tra brevi schiarite e nuovo peggioramento in arrivo

MeteoWeb

L’incremento della pressione atmosferica sta favorendo un graduale diradamento della nuvolosità sulla Sicilia, con cieli che si presenteranno parzialmente nuvolosi entro la serata. Questo miglioramento, tuttavia, avrà vita breve, poiché già nel corso della giornata di domenica 2 marzo una nuova fase di instabilità interesserà l’isola. L’arrivo di un minimo di bassa pressione isolato sui mari meridionali porterà un nuovo peggioramento delle condizioni meteo, con un aumento della copertura nuvolosa e il ritorno delle precipitazioni, che potranno assumere localmente carattere di rovescio. Anche nella giornata di lunedì, l’instabilità persisterà, con piogge residue che si concentreranno soprattutto nelle zone interne della regione.

Questa dinamica conferma un andamento meteorologico piuttosto variabile, con fasi di miglioramento temporanee seguite da nuovi episodi perturbati, segno di una situazione ancora lontana da una definitiva stabilizzazione.

