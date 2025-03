Meteo Sicilia: piogge in attenuazione, da mercoledì torna il bel tempo

MeteoWeb

Sulla Sicilia, la circolazione depressionaria che ha determinato deboli piogge nella prima parte della giornata è destinata a perdere progressivamente di intensità, lasciando spazio a condizioni meteorologiche più asciutte già a partire dalla serata. Il miglioramento sarà ancora più evidente a partire da mercoledì 19, quando l’allontanamento della saccatura verso la Grecia e il contemporaneo rinforzo dell’alta pressione favoriranno un rapido ritorno alla stabilità atmosferica.

Con l’avvicinarsi della terza decade di marzo, lo scenario meteorologico sembra orientarsi verso un periodo caratterizzato da temperature superiori alla media stagionale. L’azione dell’anticiclone garantirà giornate prevalentemente soleggiate e un clima più mite, consolidando un quadro di stabilità che potrebbe persistere per diversi giorni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.