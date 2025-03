Meteo Sicilia: tempo stabile e soleggiato, ma peggioramento imminente sui settori ionici

MeteoWeb

L’alta pressione continua a garantire condizioni di tempo stabile e soleggiato sulla Sicilia, con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte del territorio. Questo scenario di tranquillità atmosferica favorisce temperature gradevoli e un contesto generalmente asciutto. Tuttavia, la situazione è destinata a cambiare nei prossimi giorni, con l’arrivo di una fase più instabile a partire dal 7 marzo. Un progressivo aumento della nuvolosità preannuncerà il peggioramento, che si concretizzerà con l’arrivo di rovesci, localmente intensi, in particolare lungo i settori ionici. Nonostante le prime avvisaglie, alcune zone dell’isola potrebbero ancora godere di momenti di schiarita, inseriti in un contesto di transizione tra la stabilità attuale e il peggioramento in arrivo.

L’evoluzione successiva resta ancora da definire con precisione, ma i modelli indicano la possibilità di un ulteriore cambiamento con l’inizio della prossima settimana. La situazione meteorologica potrebbe subire nuove modifiche, con un’eventuale intensificazione dell’instabilità.

