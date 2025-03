Meteo Sicilia: un inizio sotto le nuvole, ma il bel tempo è dietro l’angolo

MeteoWeb

La Sicilia si appresta a vivere una settimana all’insegna di un graduale miglioramento delle condizioni meteorologiche, nonostante la persistenza di un cielo prevalentemente nuvoloso nelle prime giornate. L’afflusso di infiltrazioni umide continuerà a determinare una copertura compatta, con molte nubi che renderanno l’atmosfera grigia e coperta, sebbene senza fenomeni di rilievo.

L’inizio della settimana sarà ancora caratterizzato da una certa variabilità, con residue precipitazioni che potrebbero interessare il settore ionico della regione. Tuttavia, il quadro meteorologico sarà destinato a cambiare progressivamente, con le prime schiarite che guadagneranno spazio già dal lunedì nelle zone occidentali e centrali dell’isola. Martedì, l’espansione delle condizioni di stabilità raggiungerà anche le estreme regioni meridionali, portando un generale miglioramento e una riduzione della nuvolosità su tutta la Sicilia.

Parallelamente, le temperature seguiranno un andamento crescente, con valori in aumento rispetto ai giorni precedenti. Il rialzo termico sarà più evidente nelle ore diurne, grazie alla maggiore presenza del sole che, con il passare dei giorni, diventerà sempre più protagonista dello scenario atmosferico siciliano.

L’evoluzione della settimana vedrà quindi una progressiva transizione verso condizioni più miti e stabili, con un clima che si avvicinerà sempre di più a quello tipico della primavera. La fase iniziale, dominata da cieli nuvolosi e qualche piovasco residuo, lascerà gradualmente spazio a giornate più soleggiate e a temperature in rialzo, offrendo alla Sicilia un miglioramento significativo nel corso dei prossimi giorni.

