Meteo Sicilia: temporali in attenuazione, ma il weekend sarà ancora instabile

Una circolazione di bassa pressione interessa la Sicilia, favorendo condizioni di instabilità atmosferica diffuse sulla regione. Durante la giornata, rovesci e temporali caratterizzeranno il quadro meteorologico, con fenomeni localmente intensi, ma destinati a perdere progressivamente forza nel corso della serata, lasciando spazio a una graduale attenuazione delle precipitazioni. Nel fine settimana, il cielo si presenterà spesso nuvoloso, con coperture irregolari che potranno risultare anche compatte in alcuni momenti. Pur in un contesto di generale miglioramento, persisteranno residue precipitazioni, in particolare lungo il versante orientale dell’Etna e sui monti Peloritani, dove non si escludono deboli piovaschi.

L’avvio della prossima settimana segnerà un nuovo cambiamento delle condizioni meteorologiche. L’arrivo di un sistema perturbato porterà un aumento dell’instabilità, con rovesci più diffusi, sebbene con un impatto marginale sulla Sicilia settentrionale. L’evoluzione del quadro meteorologico richiederà ulteriori aggiornamenti per comprendere meglio l’entità e la distribuzione delle precipitazioni attese nei giorni successivi.

