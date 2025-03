Meteo Sicilia: weekend nuvoloso ma mite, atteso un peggioramento

MeteoWeb

La Sicilia si trova sotto l’influenza di infiltrazioni umide che stanno determinando un cielo prevalentemente nuvoloso o molto nuvoloso su gran parte del territorio. Nonostante la diffusa copertura nuvolosa, le precipitazioni risultano assenti o di scarsa rilevanza, mantenendo condizioni prevalentemente asciutte per tutto il fine settimana. Il quadro meteorologico è destinato a cambiare con l’inizio della nuova settimana, quando una nuova perturbazione porterà un aumento dell’instabilità. Rovesci diffusi interesseranno progressivamente la regione, con i fenomeni che si concentreranno in particolar modo sulla Sicilia settentrionale. Le aree centro-meridionali e i settori ionici rimarranno invece ai margini del peggioramento, continuando a beneficiare di condizioni più asciutte e di maggiori spazi soleggiati.

Nonostante l’arrivo del maltempo, il clima si manterrà ancora mite, con temperature massime che localmente potranno raggiungere o superare i 20°C. Questo contesto termico sopra la media stagionale accompagnerà l’inizio della settimana, caratterizzando il passaggio dalla fase più stabile del weekend a un periodo di maggiore variabilità atmosferica. L’evoluzione successiva dipenderà dall’ulteriore avanzata del fronte perturbato, che nei giorni successivi potrebbe influenzare con maggiore decisione il tempo sulla regione.

