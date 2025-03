Meteo Toscana: il ciclone non dà tregua tra piogge, vento e condizioni marine avverse

MeteoWeb

La Toscana continua a essere colpita da condizioni meteorologiche avverse, influenzate da un vortice ciclonico che, dopo essersi formato sulle Isole Baleari, si è spostato verso l’Italia. Questo sistema di bassa pressione sta trasportando masse d’aria umida e calda, generando intensi flussi atmosferici che alimentano precipitazioni abbondanti e temporali localizzati.

Nella notte tra venerdì e sabato il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con residue precipitazioni che interesseranno soprattutto il nord-ovest della regione. Nel corso della giornata, la nuvolosità sarà irregolare e accompagnata da rovesci sparsi, con la possibilità di temporali più intensi nel pomeriggio e in serata. I venti soffieranno con intensità moderata, con rinforzi dai quadranti meridionali e una rotazione a sud-ovest a partire dal pomeriggio. Anche le condizioni marine risulteranno particolarmente agitate: i settori settentrionali al largo saranno molto mossi o agitati, mentre il resto del litorale registrerà un moto ondoso sostenuto.

Domenica la situazione mostrerà un lieve miglioramento, con cieli variabili tra poco e parzialmente nuvolosi. Tuttavia, non mancheranno annuvolamenti più consistenti, in particolare nelle zone appenniniche, dove in mattinata si potranno verificare precipitazioni sparse. Nel pomeriggio, i fenomeni tenderanno a concentrarsi sulle province meridionali, seppur con intensità minore rispetto ai giorni precedenti.

