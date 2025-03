Meteo Toscana: piogge diffuse e rischio disagi nelle prossime ore

MeteoWeb

Una circolazione di bassa pressione coinvolge la Toscana, determinando una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità diffusa. Deboli piogge interessano gran parte del territorio, con una tendenza a un’intensificazione nel corso della serata e durante la prossima notte. Il peggioramento sarà più evidente nella giornata di domani, quando sulla medio-alta Toscana si potranno registrare precipitazioni anche di forte intensità, con il rischio di disagi o criticità nelle aree più esposte.

Il quadro meteorologico rimarrà instabile per i prossimi giorni, con nuvolosità estesa e precipitazioni intermittenti. Tuttavia, una graduale attenuazione del maltempo è attesa tra il 18 e il 21 marzo, quando si prevede un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Nonostante il ritorno di fasi più asciutte, le temperature massime subiranno un calo, mantenendosi su valori inferiori rispetto ai giorni precedenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

