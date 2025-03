Meteo, impressionante tromba marina a Tahiti: spettacolo a Puna’auia | VIDEO

MeteoWeb

Un’enorme e spettacolare tromba marina è stata avvistata a Tahiti, l’isola più grande della Polinesia francese. Il fenomeno è stato osservato dalla località di Punaʻauia. Impressionanti le immagini a corredo dell’articolo che mostrano il grosso vortice sull’acqua. Lo stesso fenomeno era avvenuto anche nella giornata di ieri. Le trombe marine si formano solitamente sotto grandi cumulonembi. Secondo Météo France, sono il risultato della convergenza dei venti caldi e umidi in superficie con i venti più freddi in quota. Rappresentano un pericolo molto minore rispetto ai tornado, il loro equivalente sulla terraferma.

Le trombe marine, che a volte si sviluppano anche sopra i laghi, si verificano quando un vortice d’aria, creato da condizioni di temperatura instabili e wind shear sotto cumulonembi, tocca la superficie del mare. Si forma quindi un imbuto di aria e acqua in rotazione, generalmente per alcuni minuti. Possono raggiungere anche la terraferma e in quel caso, si può parlare ufficialmente di tornado. Nel 2019, una tromba marina ha spazzato via il tetto di una casa sull’atollo di Katiu nelle Tuamotu.

