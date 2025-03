Meteo Umbria: temperature crollano sotto i -10°C a Castelluccio di Norcia

MeteoWeb

Nella notte appena trascorsa, il freddo ha colpito duramente l’Umbria, con un calo termico significativo favorito dalla cessazione del vento. Sebbene questa diminuzione non sia avvenuta in modo uniforme, ha interessato gran parte della regione nel corso delle ore notturne, determinando temperature nettamente sotto lo zero, in particolare nelle pianure, nelle valli appenniniche e nelle zone degli altopiani. La Valnerina è stata tra le aree più colpite, con valori che si sono attestati intorno ai -7°C nella piana di Norcia, mentre nel Pian Grande di Castelluccio la colonnina di mercurio è scesa al di sotto dei -10°C, confermando un raffreddamento intenso e diffuso.

Le temperature minime registrate in diverse località di pianura hanno spesso superato i -3°C, un dato preoccupante soprattutto per le coltivazioni, considerato lo stato avanzato della fioritura delle piante da frutto. Il rischio di danni agricoli appare concreto, con possibili ripercussioni su alcune colture particolarmente sensibili alle gelate tardive.

Le previsioni per la prossima notte indicano la possibilità di nuove brinate e gelate, sebbene probabilmente meno intense rispetto a quelle appena registrate. Il riscaldamento diurno contribuirà a mantenere temperature di partenza più elevate, ma nelle prime ore del mattino non si esclude la formazione di locali abbassamenti termici, specialmente nelle aree più esposte.

Seppur significativi, questi valori minimi non rappresentano un’anomalia assoluta per il periodo. Nella seconda decade di marzo, la regione ha già vissuto episodi di gelate tardive anche più intense. Tuttavia, l’elemento eccezionale di quest’anno è rappresentato dalle temperature insolitamente elevate registrate nel mese di febbraio, che hanno anticipato la fioritura di molte piante. Questo squilibrio stagionale ha reso l’attuale ondata di freddo particolarmente insidiosa, aumentando il rischio di danni alla vegetazione e alle colture.

