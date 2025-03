Meteo Umbria: altre 72 ore di maltempo e possibili temporali

MeteoWeb

Il maltempo non sembra voler concedere tregua all’Umbria, che continuerà a essere interessata da piogge intermittenti per almeno altre 72 ore. L’instabilità atmosferica è alimentata da un’area depressionaria situata tra la Francia e la penisola Iberica, che convoglia verso l’Italia una serie di perturbazioni, con effetti più marcati sulle regioni del Centro-Nord. Anche l’Umbria rientra nel raggio d’azione di questi sistemi nuvolosi, sebbene le precipitazioni registrate finora non abbiano raggiunto intensità preoccupanti.

Durante la notte appena trascorsa, un nuovo passaggio perturbato ha interessato gran parte del territorio umbro. Le precipitazioni sono risultate più consistenti nelle aree centro-orientali della regione, dove si sono registrati accumuli pluviometrici attorno ai 10 millimetri, mentre le zone sud-occidentali hanno visto quantitativi dimezzati. Nel corso della giornata odierna, l’aumento delle temperature ha favorito lo sviluppo di rovesci sparsi, accompagnati localmente anche da episodi temporaleschi.

Le condizioni meteo rimarranno instabili, con altre due perturbazioni in arrivo tra lunedì e martedì. Questi nuovi impulsi porteranno ulteriori apporti pluviometrici di rilievo, che, secondo le attuali proiezioni, dovrebbero mantenersi entro limiti gestibili. Non si escludono, tuttavia, temporali isolati come fenomeni più intensi nel contesto generale di instabilità.

Uno spiraglio di miglioramento potrebbe aprirsi a partire da mercoledì, quando il nucleo depressionario, dopo giorni di stazionamento sul Mediterraneo occidentale, dovrebbe spostarsi verso est, posizionandosi sull’area del basso Adriatico. Questo spostamento favorirebbe un’attenuazione dei fenomeni in Umbria, mentre un peggioramento più marcato potrebbe coinvolgere le regioni meridionali. Tuttavia, tale evoluzione resta ancora da confermare nei prossimi aggiornamenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

