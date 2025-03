Meteo Umbria: breve irruzione fredda, rischio gelate tardive

MeteoWeb

Nelle prossime 48-72 ore, l’Umbria sarà interessata da un rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche, caratterizzato da un calo termico significativo e dalla possibilità di gelate mattutine, in particolare nella giornata di mercoledì 19 marzo.

Le temperature, già in diminuzione nelle ultime ore, hanno registrato valori minimi nella norma o leggermente inferiori, nonostante la copertura nuvolosa notturna che ha limitato la dispersione del calore. Durante la giornata odierna, un’irruzione di aria fredda proveniente da nord attraverserà la regione, determinando un aumento dell’instabilità atmosferica. Questo potrebbe dar luogo a precipitazioni sparse, per lo più di breve durata e a carattere isolato. Il vento di grecale, atteso dal pomeriggio, contribuirà alla formazione di nubi in prossimità della dorsale appenninica, con la possibilità di locali e deboli nevicate fino a quote relativamente basse.

Nella giornata di martedì 18 marzo, la situazione meteorologica si manterrà variabile, con un miglioramento progressivo nel corso della serata. Tuttavia, la prevista attenuazione del vento di grecale favorirà una maggiore dispersione del calore notturno, determinando un ulteriore abbassamento delle temperature. Di conseguenza, nelle aree pianeggianti e nelle zone collinari sottovento, specie lungo il versante appenninico, si potrebbero verificare brinate e gelate diffuse.

Sebbene tali eventi non rappresentino un’anomalia per il periodo, il contesto climatico di quest’anno rende la situazione più delicata. Le temperature insolitamente elevate registrate a febbraio hanno favorito un anticipo dello sviluppo vegetativo di molte piante da frutto, ora esposte al rischio di danni da gelo. L’auspicio è che le ripercussioni su agricoltura e colture siano contenute, evitando conseguenze significative sulla produzione primaverile.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.