Meteo Umbria: brinate e gelate diffuse, ma le temperature massime tornano a salire

La mattina in Umbria si è aperta con un paesaggio tipicamente invernale, caratterizzato da brinate e gelate estese, soprattutto nelle aree sottovento e nelle zone più esposte dell’Appennino. Il calo del vento, che in alcune località è stato presente fino a tarda notte, ha favorito un marcato raffreddamento nei bassi strati dell’atmosfera, determinando minime diffusamente sotto lo zero. In molte zone della regione, i termometri hanno registrato valori inferiori ai -3°C, con punte ancora più basse nei fondovalle e sugli altopiani, dove il freddo si è fatto sentire in maniera più incisiva.

Nonostante le temperature minime particolarmente rigide, i valori massimi si manterranno sopra la media del periodo, come già accaduto nella giornata di ieri, quando il grecale ha soffiato con moderata intensità per gran parte del giorno senza però impedire un rialzo termico nelle ore centrali. Lunedì 3 marzo è stata probabilmente la giornata più fredda della settimana, poiché nei prossimi giorni l’aumento della pressione atmosferica favorirà un ulteriore rialzo termico nei valori massimi, pur mantenendo notti fredde con possibili brinate e gelate.

Verso la seconda metà della settimana, le condizioni atmosferiche potrebbero inoltre favorire la formazione di nebbie nelle valli e nelle pianure, aggiungendo un ulteriore elemento di variabilità al quadro meteorologico. Nel lungo termine, si osservano segnali di un possibile peggioramento del tempo a partire da lunedì 10 marzo, con una prima fase di instabilità che potrebbe manifestarsi già nella giornata di domenica 9. Tuttavia, ulteriori aggiornamenti saranno necessari per confermare l’evoluzione della situazione nei prossimi giorni.

