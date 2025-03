Meteo Umbria: caldo primaverile in arrivo, ma il freddo notturno non molla la presa

MeteoWeb

Con la giornata del 28 febbraio si è ufficialmente chiuso l’inverno meteorologico, una stagione che, quest’anno, è apparsa quasi assente sul territorio umbro. Il mese appena concluso ha visto un accumulo di precipitazioni ben superiore alla norma, con piogge che hanno colpito in modo significativo soprattutto il settore settentrionale del bacino del Trasimeno. In questa zona, il quantitativo di acqua raccolto è stato equivalente a quello atteso per i primi due mesi dell’anno, un dato che ha contribuito a un sostanziale innalzamento del livello del lago, riducendo la situazione di criticità idrica registrata nei mesi precedenti. Anche nel resto della regione le piogge sono state abbondanti, con accumuli quasi doppi rispetto alla media nella zona centrale e un incremento del 40-50% rispetto ai valori tipici nella parte meridionale.

Un aspetto insolito del mese di febbraio è stata la quasi totale assenza della neve, anche nelle aree montane. Le poche nevicate osservate sono state seguite da repentini aumenti delle temperature in quota, determinando un quadro climatico caratterizzato da anomalie termiche significative. Le temperature massime hanno registrato un incremento medio di circa 2,5-3°C rispetto ai valori abituali, mentre le minime sono risultate più elevate di 1,5-2°C. Nonostante l’assenza di un manto nevoso persistente, la natura carsica del territorio umbro ha favorito il ricarico delle falde acquifere, grazie a precipitazioni ben distribuite nel corso del mese.

Anche la giornata odierna si caratterizza per la possibilità di nuove piogge, ma già dal pomeriggio di domenica 2 marzo e soprattutto a partire dalla prossima settimana, lo scenario meteorologico cambierà in modo deciso. Le temperature massime subiranno un ulteriore rialzo, spingendosi fino a sfiorare i 20°C a metà settimana, proiettando la regione in un contesto più tipico della tarda primavera. Tuttavia, a partire da lunedì mattina, il ritorno di cieli sereni favorirà la formazione di brinate e gelate diffuse nelle ore notturne e nei primi momenti del giorno, fenomeno che potrebbe ripetersi per più giorni consecutivi.

