Meteo Umbria: clima gradevole, ma la tregua potrebbe finire presto

L’Umbria sta vivendo una fase di tempo stabile e soleggiato grazie alla progressiva espansione di un campo di alta pressione, che garantisce condizioni atmosferiche asciutte su tutto il territorio regionale. Il dominio dell’anticiclone favorisce un rialzo delle temperature, con valori massimi che nei prossimi giorni potranno raggiungere punte di 20°C, regalando un autentico assaggio di primavera. Tuttavia, nelle prime ore del mattino, le valli interne potrebbero essere interessate da nebbie o foschie, destinate a dissolversi rapidamente con il riscaldamento diurno.

Questa situazione di stabilità si protrarrà almeno fino al termine della settimana, ma gli scenari a medio termine suggeriscono un possibile cambiamento a partire dal 9 marzo. L’alta pressione potrebbe gradualmente cedere sotto la spinta di correnti atlantiche, favorendo un peggioramento delle condizioni meteorologiche con un possibile aumento della nuvolosità e il ritorno delle precipitazioni. L’evoluzione rimane ancora da confermare, ma l’ingresso di una nuova perturbazione potrebbe riportare un contesto più dinamico dopo il periodo di calma atmosferica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

