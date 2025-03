Meteo Umbria: clima mite e cieli sereni, ma torna l’instabilità

MeteoWeb

La giornata si apre con cieli sereni su gran parte dell’Umbria, accompagnata da temperature minime leggermente più basse rispetto ai giorni scorsi, ma comunque superiori alla media del periodo. Un’anomalia ormai ricorrente in questo 2025, che continua a distinguersi per condizioni climatiche stabilmente più miti rispetto alla norma. Con il passare delle ore, le temperature sono destinate a salire rapidamente, portando le massime a superare ancora una volta i valori tipici di fine marzo.

Nel breve termine, almeno fino a mercoledì, la regione sarà interessata da una tipica variabilità primaverile. Le correnti sud-occidentali, seppur non particolarmente intense, manterranno un certo grado di instabilità, favorendo lo sviluppo di rovesci sparsi e brevi temporali durante le ore centrali della giornata, in particolare nelle aree interne e collinari.

A partire da giovedì, si prevede un cambiamento della circolazione atmosferica. L’ingresso di correnti settentrionali, collegate a un minimo depressionario posizionato sul Sud Italia, dovrebbe determinare un miglioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del territorio umbro. Tuttavia, la fascia appenninica – e in particolare il settore meridionale – potrebbe continuare a risentire di un certo disturbo. In queste zone, l’interazione con correnti orientali più umide potrebbe favorire la formazione di nubi e precipitazioni, anche localmente abbondanti, soprattutto sui versanti marchigiani esposti.

Questa eventualità sarà da valutare con maggiore precisione nei prossimi aggiornamenti previsionali, ma il quadro generale suggerisce una fase più stabile e asciutta per buona parte della regione, con temperature ancora miti e un progressivo ritorno a condizioni di maggiore soleggiamento.

