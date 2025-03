Meteo Umbria: ultime gelate prima dell’arrivo di correnti umide e piovose

MeteoWeb

L’Umbria ha vissuto un’altra notte caratterizzata da temperature rigide, seppur leggermente meno gelida rispetto alla precedente. L’aria fredda ancora presente nei bassi strati atmosferici ha favorito la formazione di brinate e gelate diffuse, in particolare nelle aree pianeggianti, nei fondovalle e sugli altopiani appenninici. Le minime hanno raggiunto valori di diversi gradi sotto lo zero, specialmente nella Valnerina, dove l’umidità più elevata ha reso l’evento ancora più evidente nelle prime ore del mattino. Tuttavia, questo scenario invernale è destinato a lasciare presto spazio a condizioni più tipiche della stagione primaverile, con un cambiamento ormai imminente.

Dalla notte appena trascorsa, infatti, si è registrato un graduale afflusso di correnti meridionali, più umide e temperate, segnale di un’imminente variazione del quadro meteorologico. Questa nuova configurazione è il preludio all’avvicinamento di una vasta area depressionaria situata sulla Penisola Iberica, la cui influenza si farà sentire progressivamente anche sull’Italia. Secondo le ultime proiezioni modellistiche, questa circolazione ciclonica tenderà a spostarsi verso est, andando a interessare in maniera più diretta le regioni centro-settentrionali, tra cui l’Umbria, già a partire dal fine settimana.

L’ingresso di masse d’aria più umida determinerà un graduale aumento della copertura nuvolosa, con le prime precipitazioni che potrebbero manifestarsi già nella giornata di sabato. Questo peggioramento atmosferico potrebbe segnare l’inizio di una fase piovosa più persistente, con piogge che si alterneranno a momenti di pausa per gran parte della prossima settimana. L’interazione tra le correnti meridionali e la circolazione depressionaria renderà il tempo instabile, con episodi di precipitazioni distribuiti in modo irregolare sulla regione.

