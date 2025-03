Meteo Umbria: gelate e brinate in arrivo, peggioramento nel weekend

MeteoWeb

L’aria fredda ha fatto il suo ingresso sull’Umbria nella serata di ieri, accompagnata da un fronte che ha portato deboli precipitazioni sparse, con lievi nevicate sui rilievi che hanno imbiancato appena le vette della regione. La giornata odierna prosegue all’insegna del cielo sereno e di un’ottima luminosità, ma le temperature massime risultano in diminuzione, mentre il vento accentua la percezione del freddo, soprattutto nelle zone più esposte.

Le prossime due notti saranno caratterizzate da un raffreddamento significativo, con la possibilità di gelate e brinate, specialmente nella mattinata di mercoledì 19 marzo. Il vento potrebbe attenuare il raffreddamento più intenso, ma il rapido calo termico previsto al tramonto, favorito anche da un dew point molto negativo, potrebbe portare le temperature minime ben al di sotto dello zero. Questo potrebbe rappresentare un rischio per alcune colture, in particolare per i frutteti già fioriti a seguito delle temperature insolitamente elevate registrate nel mese di febbraio. Anche nella notte tra mercoledì e giovedì il fenomeno potrebbe ripetersi, sebbene con intensità minore rispetto alla notte precedente, a causa di un leggero aumento termico in quota che potrebbe limitare il calo delle temperature al suolo senza tuttavia escludere la formazione di brinate o locali gelate.

Guardando oltre, l’attenzione si sposta sul fine settimana, quando il flusso Atlantico potrebbe tornare ad interessare la regione con un nuovo periodo di instabilità e precipitazioni a più riprese.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.