Meteo Umbria: arriva il Grecale, piogge e freddo in aumento

Una nuova fase meteorologica si profila per l’Umbria, caratterizzata dall’ingresso di correnti di grecale che porteranno un generale cambiamento del tempo nei prossimi giorni. La causa di questa svolta è da ricercarsi in un sistema depressionario in rapido approfondimento sull’Adriatico meridionale, che tenderà successivamente a traslare verso ovest, collocando il proprio centro sul Tirreno, al largo delle coste campane. Questa dinamica atmosferica determinerà l’afflusso di venti nord-orientali sulla nostra regione, che si faranno sentire con maggiore intensità soprattutto nelle giornate di giovedì 27 e domenica 30 marzo.

A partire da giovedì 27, l’Umbria sarà interessata da un progressivo aumento della nuvolosità, con cieli spesso coperti su tutto il territorio. Tuttavia, le precipitazioni risulteranno generalmente deboli e irregolari nelle aree centro-occidentali della regione. Decisamente più marcato sarà invece il peggioramento lungo la dorsale appenninica, dove le correnti orientali, cariche di umidità, potranno determinare piogge anche abbondanti, in particolare sui versanti esposti ad est. Le zone crinali e pedemontane, specie quelle orientali, saranno le più interessate dai fenomeni, con venti che potrebbero raggiungere intensità sostenute o forti sui rilievi.

Le temperature subiranno una flessione già da giovedì, con un calo più sensibile nei valori massimi. L’azione del vento, moderato su gran parte della regione e più intenso nelle aree montane, accentuerà la percezione del freddo, rendendo le giornate più rigide soprattutto nelle ore mattutine e serali.

Un’evoluzione più dettagliata delle condizioni attese per il fine settimana sarà fornita nei prossimi aggiornamenti, ma già da ora si può ipotizzare la prosecuzione di un quadro meteo all’insegna dell’instabilità e della ventilazione orientale.

